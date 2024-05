Juventus Next Gen, Massimo Brambilla parole post Carrarese

L'allenatore della Juventus Next Gen Massimoè intervenuto in conferenza stampa in seguito alla gara contro la Carrarese. Le sue parole:"C'è rammarico, delusione per il risultato. Meritavamo più noi nell'arco della gara abbiamo fatto meglio e avuto più occasioni, bravi loro a trovare questo gol ma peccato. Dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto, ci sarà da giocare il ritorno"."Loro hanno provato ad alzare la pressione, hanno preso campo ma non sono stati pericolosi, noi di contro non abbiamo sfruttato bene le ripartenze, dopo abbiamo ripreso in mano il gioco e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Credo la Carrarese oggi abbia tirato in porta solo quando ha fatto gol, se penso alla partita di marzo a Carrara noi siamo un'altra squadra e quindi quello ci deve dare forza, ce la giocheremo".- "Nonge ha fatto la sua partita. Giocavamo contro una squadra che ha gamba e fisica, contro di noi a volte ricorrono a falli tattici quando abbiamo il guizzo nell'uno contro uno. Ha fatto la sua gara"."Non siamo arrivati tanto negli ultimi sedici metri, di fronte avevamo la Carrarese che è forte, esperta, potevamo fare di meglio in area, loro però hanno subito pochissimi gol nel girone di ritorno"."Cresciuto tanto, soprattutto in fase difensiva nell'attenzione. Noi utilizziamo come braccetto ma deve sempre andare, va a giocare da terzino, nelle sue corde è sia braccetto che terzino a quattro ma anche un quinto in una linea a cinque, ha queste caratteristiche e le stiamo sfruttando in pieno"."La sostituzione è legata alla condizione, ha rischiato di andare fuori giri. Mbanglua sta molto bene e non abbiamo voluto rischiare in vista del ritorno, non ha avuto problemi"