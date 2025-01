Il tecnico della Juventus Next Gen Massimoha parlato ai canali ufficiali bianconeri verso la sfida contro la Casertana. Le sue parole:"Quella con la Casertana è una sfida importantissima, fondamentale, come sarà per loro. Dobbiamo approcciarla nel modo giusto, innanzitutto dal punto di vista mentale, riducendo al minimo gli errori nelle due fasi e cercando di giocare sempre meglio. Sarà una partita molto equilibrata e starà a noi essere capaci a far girare gli episodi dalla nostra parte. Detto questo, noi dovremo cercare di fare punti in tutti i match, non solo in questo: ci aspettano tante sfide “toste”"."Dopo il Cerignola abbiamo avuto qualche giorno libero per riposarci e staccare, e i ragazzi ne avevano bisogno perché è stato un girone di andata impegnativo sotto molti punti di vista; si sono ripresentati con la testa giusta e con voglia di fare bene, abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, hanno la stessa carica con la quale ci siamo salutati prima di Natale"."Quando ci siamo visti per ricominciare a lavorare ho ricordato ai ragazzi che ci vorranno tempo e pazienza per continuare a risalire la classifica. Dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano per trovare la giusta continuità di risultati, che è fondamentale non solo per la classifica ma anche perché è qualcosa che aumenta fiducia e autostima".