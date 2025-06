Juventus, UFFICIALE il colpo per la Next Gen: arriva Makiobo

Getty Images

Chi è Makiobo

La Juventus continua a puntare sui giovani talenti del panorama europeo. Come annunciato ufficialmente dal club bianconero tramite il sito juventus.com, è stato ingaggiato Grady, centrocampista belga classe 2007, proveniente dal Club Brugge. Il giovane ha firmato un contratto che lo legherà allafino al 30 giugno 2028.Makiobo ha compiuto 18 anni da poche settimane e arriva a Torino con un curriculum già promettente. Nell’ultima stagione ha collezionato 19 presenze con la formazione Primavera del Club Brugge, mettendo a segno quattro gol nel campionato U18 Elite 1. Inoltre, ha avuto modo di confrontarsi anche a livello internazionale, facendo il suo esordio nella UEFA Youth League e indossando la maglia della Nazionale belga Under 18.

Il centrocampista è noto per la sua versatilità, dinamismo e intelligenza tattica, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per la filosofia della Juventus Next Gen, sempre più orientata a far crescere giovani talenti in un contesto competitivo e vicino alla prima squadra.L’investimento su Makiobo conferma la volontà della società bianconera di costruire una base solida per il futuro, individuando e sviluppando giocatori di prospettiva già in età adolescenziale. L’inserimento nella seconda squadra, che milita in Serie C, rappresenterà per lui una tappa fondamentale per misurarsi con il calcio professionistico.La Juventus ha accolto Grady Makiobo con un messaggio di benvenuto semplice ma significativo: “Benvenuto in bianconero, Grady!”