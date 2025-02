Juventus Next Gen, Macca: 'Io e Cambiaso abbiamo lo stesso gente. Spesso esce il discorso'

Getty Images

Le parole di Federico, centrocampista della, a TuttoC:PAROLE – "Sono molto legato a casa mia, lasciarla è stato difficilissimo. A Francavilla sono arrivato l’ultimo giorno di mercato, non è stata una scelta su cui ho potuto ragionare molto, è stato un prendere o lasciare. I primi due mesi ho sofferto molto la lontananza, ma alla fine questa esperienza mi ha aiutato a crescere più velocemente."INTERESSE DELLA JUVE – "L’interessamento è nato tempo fa, l’operazione si sarebbe potuta concretizzare anche prima. Nelle finestre di mercato sono sempre stato ansioso perché non vedevo l’ora di venire a Torino e fortunatamente questa estate siamo riusciti a chiudere, per me è stato un passo importante."

ARRIVO ALLA JUVE – "Io mi sto trovando molto bene, sia a livello personale che di squadra. Abbiamo avuto qualche problema all’inizio, per molti era la prima esperienza in questo campionato e poi il girone C è molto più complesso rispetto agli altri due. Piano piano siamo riusciti a capire come giocare esaltando le qualità di ognuno e ritrovando la vittoria. Ad oggi penso che la stagione stia andando bene. Mister Brambilla ci ha dato molta tranquillità e fiducia."CAMBIASO – "Con Andrea abbiamo lo stesso agente e spesso esce il discorso. Per me è un punto di riferimento perché lui è partito dal basso, riuscendo a passare dalla Serie D fino in Champions League e in Nazionale, è un esempio da seguire così come Gatti. Il loro percorso ci dà speranza."