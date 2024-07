Da Juventus.com, le parole di Paolodopo la vittoria della Juventus Next Gen in amichevole contro la Pro Vercelli:«È stata la prima partita dopo questi giorni di allenamento iniziali che sono stati duri. I ragazzi hanno lavorato bene, si stanno impegnando tanto e siamo molto contenti. Impegno e attitudine non sono mai mancati: siamo felici di come abbiamo cominciato ma abbiamo ancora tanto da fare».