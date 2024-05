Da«È stata un’annata a due volti: un girone d’andata molto difficile, ma era previdibile quando si hanno in rosa ragazzi molto giovani, ci vuole del tempo. I ragazzi e tutto lo staff nei momenti di difficoltà non si sono arresi. Ci siamo compattati, anche i ragazzi hanno capito di dover fare quel qualcosa in più. Il girone di ritorno è stato invece entusiasmante, siamo riusciti a giocare bene e a fare tanti punti e quello di oggi è il giusto finale dal punto di vista della prestazione. Questa sera (sabato 25 maggio, ndr) siamo usciti con due pareggi ai quarti di finale dei play-off nazionali contro una squadra forte. Abbiamo fatto due partite di altissimo livello, ci è mancato qualcosa soltanto negli ultimi 20 metri. Siamo molto orgogliosi del percorso di questo gruppo, dobbiamo andarne fieri perchè il cammino è stato straordinario.Lo storico della Next Gen ha dimostrato come in questi anni la Serie C sia stata importante per i giocatori. Yildiz e Huijsen sono solo gli ultimi passati dalla Next Gen alla Prima Squadra e a imporsi in Serie A. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi e alla Juventus per aver creduto nel progetto con anticipo».