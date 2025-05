Getty Images for Lega Serie A

Juventus Next Gen, l'allenatore del Crotone: 'C'era timore contro i bianconeri per un motivo'

2 ore fa



Il tecnico del Crotone, Emilio Longo, ha parlato così in conferenza stampa dopo aver eliminato la Juventus Next Gen al secondo turno playoff di Serie C. Le sue parole:



LONGO- "Prendo i complimenti e li trasferisco alla squadra. C’era timore, ma era quel timore giusto di una squadra che aveva voglia di andare avanti. Non era una partita semplice perché avevamo di fronte una squadra forte e in grande forma. C’è stata la giusta attenzione, nell’equilibrio che ha avuto la squadra. Avremmo dovuto concretizzare qualcosa in più, anche nelle poche occasioni avute. Una partita totalmente equilibrata. Senza polemica, però, devo dire che quel rigore non può non essere fischiato, soprattutto con la presenza del Var".