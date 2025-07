Juventus Next Gen, domani inizia la stagione: il programma delle amichevoli

Getty Images

Prime amichevoli ufficiali: Pro Vercelli e AlbinoLeffe

26 luglio – Juventus Next Gen vs Pro Vercelli (ore 17:00)

Il match sarà aperto ai media e rappresenterà il primo vero banco di prova della nuova stagione.

2 agosto – Juventus Next Gen vs AlbinoLeffe (ore 17:00)

Questa seconda sfida, invece, si giocherà a porte chiuse, sempre a Vinovo.

La stagione 2025/2026 dellaè pronta a prendere il via. Come riportato da juventus.com, il raduno ufficiale della squadra allenata da Massimoè fissato per mercoledì 16 luglio presso l’Allianz Training Center di Vinovo, quartier generale della formazione bianconera che milita in Serie C.Sarà da qui che comincerà il percorso di preparazione estiva, fondamentale per affrontare al meglio i prossimi impegni tra campionato e Coppa Italia di categoria.Nel corso della preparazione, la Juventus Next Gen disputerà due amichevoli ufficiali che serviranno a valutare condizione e schemi:

Attesa per girone, calendario e Coppa Italia

Entrambe le partite si disputeranno presso il centro sportivo bianconero, e daranno indicazioni utili allo staff tecnico in vista delle competizioni ufficiali. In attesa di conoscere il girone di Serie C , il calendario del campionato 2025/26 e il tabellone della Coppa Italia Serie C, la Juventus Next Gen si prepara a vivere una stagione ambiziosa, con l’obiettivo di crescere ancora nel percorso di formazione dei giovani talenti bianconeri.Brambilla e il suo staff sono già al lavoro per costruire un gruppo competitivo e pronto a raccogliere sfide importanti.