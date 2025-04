Juventus Next Gen in campo per i Playoff: domani il match decisivo

Getty Images

Laè attesa da un appuntamento molto importante. Domani alle 18.30, infatti, la seconda squadra bianconera affronterà in casa la, in quello che è un vero e proprio scontro diretto che può già valere l'aritmetica certezza di un posto nei, traguardo che sembrava irraggiungibile prima del ritorno in panchina di mister Massimo Brambilla. La Juve, al momento, è al decimo posto in classifica, che varrebbe appunto un piazzamento per la post season, tre lunghezze sopra l'avversaria del match di domani e il Trapani, a -2 dal Giugliano nono.

La Juventus Next Gen può arrivare ai Playoff?

Le parole di Amaradio

Il primo ad essere consapevole dell'importanza della sfida, ovviamente, è lo stesso Brambilla, che ne ha parlato così ai canali ufficiali del club : "Per la classifica che si è venuta a creare nel corso delle giornate, quella contro la Cavese è una gara di fondamentale importanza per noi, ma anche per loro. Dovremo interpretarla come una partita che ci potrà dare i play-off. Vincendo, infatti, saremmo aritmeticamente qualificati alla fase finale del campionato. Dovremo mettere ancora più qualità in campo, ma soprattutto dal punto di vista mentale dovremo affrontarla con la giusta determinazione perché non sarà decisiva in quanto ce ne sarà un’altra, quella in trasferta contro il Messina, ma sarà davvero molto importante".La Next Gen, insomma, è determinata a chiudere la stagione regolare nel migliore dei modi per poi concentrarsi sulle partite successive, quelle per tentare la scalata alla Serie B. Della partita di domani ha parlato anche il giovane centrocampista: "Nel breve termine, l'obiettivo è vincere contro la Cavese e arrivare ai playoff. Non li ho mai fatti, e viverli al primo anno con la Juve sarebbe un’emozione unica. Nel lungo periodo… il sogno è esordire con la prima squadra. Quando vado alla Continassa per certi allenamenti, mi viene la pelle d’oca. Per ora resta un sogno, ma non si sa mai: a volte, i sogni diventano obiettivi", le sue dichiarazioni ai microfoni de La Casa di C.