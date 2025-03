Juventus Next Gen, il goal dell'Avellino è in fuorigioco: la squadra arbitrale non interviene

Getty Images for Lega Serie A

Lasi trova subito in difficoltà nella sfida contro. Dopo appena due minuti di gioco, la squadra bianconera è andata sotto a causa di un gol realizzato da Facundo. Tuttavia, l'episodio ha subito scatenato polemiche, in quanto dalle immagini televisive appare evidente una posizione di fuorigioco dell'attaccante dell'Avellino al momento della rete.Nonostante l’irregolarità fosse piuttosto chiara, l’assistente dell’arbitro non ha segnalato nulla, permettendo così la convalida del gol. Anche il commentatore di Sky Sport, nel corso della diretta, ha sottolineato come la posizione di Lescano fosse oltre la linea difensiva della Juventus Next Gen, rendendo la decisione arbitrale discutibile.

L’episodio ha inevitabilmente acceso le proteste della squadra di Massimo Brambilla, che si è vista penalizzata fin dalle prime battute del match. La Juventus Next Gen, reduce da tredici risultati utili consecutivi, dovrà ora tentare di reagire e ribaltare la partita per continuare il suo straordinario momento di forma.Non è la prima volta che episodi arbitrali sollevano discussioni nel campionato di Serie C, dove l’assenza del VAR rende più complicata la correzione di eventuali errori. Resta da vedere se i bianconeri riusciranno a superare lo svantaggio e mantenere la loro striscia positiva in un match che si preannuncia combattuto fino all’ultimo minuto.