Da Juventus.com, le parole di Massimo Brambilla:"Siamo felici per il conseguimento della laurea in Scienze Motorie da parte di Samuele Damiani. È un bel segnale perchè significa che non è impossibile abbinare a un impegno importante come quello calcistico anche lo studio. Questi ragazzi sono calciatori professionisti, ma penso che sia molto bello vederli raggiungere traguardi importanti anche in altri ambiti e il traguardo raggiunto da Samuele ne è la conseguenza. Sapere, poi, che come tesi di laurea ha deciso di portare il progetto Next Gen è un’ulteriore conferma di quanto questi ragazzi abbiamo preso a cuore la nostra realtà e nel suo caso in particolare è stata valorizzata al meglio anche in ambito universitario".