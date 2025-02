Juventus Next Gen: il calendario dalla 14^ alla 19^ giornata di ritorno

Getty Images

Laprosegue il proprio cammino nel campionato dirinfrancata dalla striscia di risultati utili ottenuti dal ritorno in panchina di Massimo Brambilla, dopo il difficile inizio di stagione con Paolo Montero. Ieri il pareggio per 1-1 agguantato nel finale contro il Potenza ( con Vasilije Adzic ancora in campo ), che ha consentito ai bianconeri di confermare il 13° posto in classifica a quota 35 punti (-3 dai Playoff).L'annata sportiva, ora, sta entrando nell'ultima fase, e pochi minuti fa laha reso nota la programmazione delle gare della stagione 2024/2025, con relative date e orari (tenendo conto che potranno essere soggetti a variazioni su disposizione della stessa Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive).



JUVENTUS NEXT GEN: DATE E ORARI DELLE GARE DI CAMPIONATO

Di seguito tutti gli appuntamenti della Juventus Next Gen, con data e orario fissate dal comunicato odierno.14^ GIORNATA RITORNOJUVENTUS NEXT GEN-Foggia | Sabato 22 marzo, ore 17:3015^ GIORNATA RITORNOTurris-JUVENTUS NEXT GEN | Sabato 29 marzo, ore 15:0016^ GIORNATA RITORNOJUVENTUS NEXT GEN-Crotone | Sabato 5 aprile, ore 15:0017^ GIORNATA RITORNOTaranto-JUVENTUS NEXT GEN | Sabato 12 aprile, ore 15:0018^ GIORNATA RITORNOJUVENTUS NEXT GEN-Cavese | Sabato 19 aprile, ore 18:3019^ GIORNATA RITORNOACR Messina-JUVENTUS NEXT GEN | Sabato 26 gennaio, ore 16:30