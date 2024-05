I gruppi organizzati delladell'non prenderanno parte alla trasferta di Alessandria per la sfida della loro squadra contro la, valida per il primo turno deidi Serie C. Il motivo è legato all'ormai nota protesta dei tifosi toscani contro le seconde squadre, come appunto quella bianconera. "Playoff o campionato nessuna differenza… La linea resta la stessa!", si legge in un comunicato diffuso sui social in vista della partita in programma martedì sera alle 20.45. Juventus Next Gen e Arezzo hanno chiuso il campionato rispettivamente al 7° e all'8° posto della classifica, divise da un solo punto.