Il tema della squadre B, o seconde squadre, è ancora divisivo in Italia e ogni tanto c'è chi prende posizione. Com'è successo nella giornata di ieri la tifoseria della Lucchese si è presentata al Moccagatta di Alessandria con uno striscione piuttosto chiaro contro la Next Gen bianconera.Eccolo: "Curva Ovest presente ad Alessandria per sostenere la maglia rossonera ma fuori dallo Stadio Moccagatta con un messaggio inequivocabile: “Con le squadre B nessuna emozione, ridateci un calcio fatto di passione”. Quasi 500 km tra andata e ritorno in nome di una fede ma senza piegarsi al sistema".