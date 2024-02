LA PRIMA GIOIA ARANCIONEROVERDE

UN INIZIO DI 2024 STELLARE

Da Juventus.com:Il nostro viaggio insieme alle giovani promesse bianconere, in giro per l’Italia e non solo, prosegue spedito verso la seconda metà di stagione.Questa settimana, in via eccezionale, la rubrica è infrasettimanale, poichè i due calciatori di cui vi parliamo hanno giocato sia nello scorso weekend (in cui entrambi sono andati in rete) che nel turno, appunto, di metà settimana.Parliamo allora di una new entry stagionale, Marco Olivieri in forza al Venezia, e raccontiamo nuovamente Gianluca Frabotta, al suo terzo centro in maglia Cosenza.Minuto 93’, il Venezia sta pareggiando all’Arena Garibaldi di Pisa. Marco Olivieri ha fatto il suo ingresso in campo all’inizio della ripresa sostituendo il compagno di squadra Pierini. In una delle ultime azioni della partita il giovane talento scuola Juventus raccoglie un cross in area di rigore coordinandosi alla perfezione in semi rovesciata. Risultato? Pallone all’angolino, portiere battuto ed esultanza euforica sotto il settore ospite. Un gioiello da vedere e rivedere, un capolavoro balistico che consegna tre punti d’oro al Venezia, attualmente al secondo posto solitario in classifica dopo ventisette giornate.Per Marco è il primo sigillo con la maglia arancioneroverde, che veste dalla scorsa estate quando è diventato un nuovo tassello del reparto offensivo del tecnico Paolo Vanoli. Fin qui Olivieri ha raccolto 13 presenze, tutte da subentrato, con 1 gol e 1 assist a referto. Dopo una prima parte di stagione piuttosto complicata può essere finalmente scoccata la sua ora! Il Venezia lotta per traguardi molto ambiziosi sognando la promozione in Serie A e chissà che questo guizzo di Olivieri non possa essere il primo di tanti verso il traguardo finale.Gianluca Frabotta non si ferma più e nello scorso weekend è andato ancora a segno, il terzo nelle ultime cinque giornate. Da quando è arrivato a Cosenza il suo rendimento è salito vertiginosamente, rispetto a una prima parte di campionato complicata vissuta a Bari. In poco meno di due mesi è riuscito a imporsi sulla fascia sinistra mettendo a referto un assist e, appunto, tre reti. L’ultimo gol, firmato contro la Sampdoria, non ha portato al Cosenza punti in campionato, vista la vittoria 2-1 del club blucerchiato guidato da Andrea Pirlo che proprio qualche anno fa ha fatto esordire in Serie A Gianluca Frabotta con la maglia della Juventus.