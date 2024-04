Da Juventus.com:Altro appuntamento con la rubrica Next Gen on The Road, con cui facciamo il punto a inizio settimana di quanto avvenuto nell’ultimo weekend e di quali sono stati i giocatori bianconeri in prestito in giro per l’Italia e per l’Europa che sono riusciti a mettersi in mostra nelle scorse ore.Scopriamo insieme i due nuovi protagonisti, che tra assist e gol sono riusciti a lasciare il segno nei giorni scorsi.CHRISTOPHER LUNGOYI PROTAGONISTA CON L’YVERDONPartiamo da Christopher Lungoyi, passato dallo scorso agosto in prestito all’Yverdon nella Super League svizzera - con cui ha raccolto 24 presenze complessive in stagione. Nell’ultima gara giocata e vinta contro il Grasshopper, l’attaccante bianconero classe 2000 ha servito l’assist che ha portato al gol del vantaggio realizzato da Kevin Carlos Omoruyi Benjamin - in un match poi vinto 3-2 dall’Yverdon. Per Lungoyi è il secondo passaggio vincente in questo campionato, a cui aggiunge anche quattro gol equamente distribuiti tra campionato e coppa di Svizzera.LIPARI IN GOL NELLA VITTORIA SULLA CARRARESENella sfida del girone B di Serie C tra Recanatese e Carrarese, ad avere la meglio è stata la squadra marchigiana scatenata in un primo tempo perfetto da quattro gol segnati in 45 minuti contro una difesa che non ne aveva subiti nelle precedenti tre partite. Uno dei protagonisti del match è stato Mirco Lipari, autore della rete che ha sbloccato la gara dopo 8 minuti - imbeccato da un lancio di Melchiorri, abile ad attaccare la profondità e a colpire il portiere in uscita.Per Lipari è il quinto gol stagionale, a cui nelle 27 presenze in Serie C è riuscito ad aggiungere anche quattro assist.Complimenti Mirco!