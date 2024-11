I numeri di Montero con la Juve Next Gen

Partite: 14

Vittorie: 1

Pareggi: 4

Sconfitte: 9

Goal subiti: 26

Goal fatti: 12

Finisce l'avventura dialla guida della Juventus Next Gen. Il tecnico, che era passato in estate dalla panchina della Primavera a quella della seconda squadra bianconera, lascerà il club dopo i risultati negativi di questo inizio di stagione.Lainfatti si trova all'ultimo posto in classifica. Ecco le statistiche della squadra nelle 14 partite sotto la guida di Montero.