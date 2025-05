Juventus Next Gen: i giocatori nel 'mirino' per il Mondiale per Club

Getty Images

I giocatori della Next Gen che possono andare al Mondiale per Club

In vista del Mondiale per Club, fra i componenti della rosa attuale che rimarranno e i giocatori di rientro dai vari prestiti, laè pronta ad aggregare alla squadra di Igor Tudor anche alcuni elementi della, uscita dai Playoff di Serie C al secondo turno.Stando a Tuttosport, le indiscrezioni raccontano di attenzioni sul terzino Riccardo Turicchia - classe 2003 e fresco di prima convocazione tra i "grandi", proprio per il match casalingo di ieri contro l'Udinese - e sul difensore del 2006 Javier Gil Puche, a sua volta in panchina domenica ma già preso con sé anche da Thiago Motta in un paio di occasioni. Possibile qualche "pescata" anche tra gli attaccanti: i papabili sembrano essere Nicolò Cudrig (2002), Luca Amaradio (2005) e Alessandro Pietrelli (2003, ingaggiato a gennaio dalla Feralpisalò e subito capace di imporsi con la formazione di mister Massimo Brambilla).