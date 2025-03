Juventus Next Gen, i convocati per la sfida col Latina: l'elenco completo

Getty Images for Lega Serie A

Juventus Next Gen-Latina, i convocati di Brambilla

1 Garofani

3 Afena-Gyan

5 Macca

6 Comenencia

9 Mancini

10 Anghelè

11 Cudrig

13 Poli

16 Amaradio

17 Guerra

23 Scaglia F.

24 Citi

25 Scaglia S.

26 Gil Puche

28 Owusu

30 Daffara

31 Puczka

33 Perotti

34 Turco

40 Villa

44 Deme

45 Adzic

46 Turicchia

74 Papadopoulos

79 Silva Semedo

99 Pietrelli

Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, ha reso nota la lista dei convocati per il match di Serie C contro il Latina, in programma oggi pomeriggio a partire dalle 15:00. Questo l'elenco dei giocatori a disposizione.