Juventus Next Gen: i convocati per la Casertana

Oggi, martedì 14 maggio 2024, per lainizia la fase nazionale del play-off di Serie C. I bianconeri, dopo aver superato Arezzo e Pescara, se la vedranno con la, e per la prima volta in questa stagione la qualificazione al turno successivo si deciderà su una doppia sfida di andata e ritorno. Appuntamento alle ore 20.30 al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria.2 Savona3 Stramaccioni5 Muharemovic7 Hasa8 Nonge Boende9 Cerri11 Mbangula Tshifunda14 Mulazzi15 Comenencia17 Guerra19 Rouhi20 Iocolano21 Palumbo25 Scaglia26 Damiani29 Salifou30 Daffara31 Stivanello33 Perotti35 Fuscaldo36 Anghelé41 Bonetti44 Sekulov50 Da Graca