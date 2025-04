Juventus Next Gen, i convocati per la Cavese: c'è Adzic, la lista completa

AFP via Getty Images

Con il match di questo pomeriggio contro la Cavese (fischio d'inizio alle 18.30) laha la possibilità di blindare un posto nei, obiettivo impensabile nella prima parte di stagione ma diventato poi alla portata con il ritorno in panchina di mister Massimo Brambilla. Al momento la squadra bianconera è al decimo posto in classifica, che varrebbe appunto un piazzamento per la post season, tre lunghezze sopra l'avversaria odierna e il Trapani, a -2 dal Giugliano nono. Un vero e proprio scontro diretto, dunque, al penultimo turno del campionato diche per la Juve si concluderà poi sabato prossimo sul campo del Messina, fanalino di coda del girone C dopo le esclusioni di Taranto e Turris per le note vicende amministrative.

Le parole di Brambilla verso Juventus Next Gen-Cavese

I convocati di Brambilla per Juventus Next Gen-Cavese

1 Garofani

3 Afena-Gyan

5 Macca

6 Comenencia

9 Mancini

10 Anghelè

11 Cudrig

13 Poli

16 Amaradio

17 Guerra

23 Scaglia F.

24 Citi

25 Scaglia S.

26 Gil Puche

28 Owusu

30 Daffara

31 Puczka

34 Turco

40 Villa

44 Deme

45 Adzic

46 Turicchia

73 Faticanti

74 Papadopoulos

79 Silva Semedo

99 Pietrelli

Il primo ad essere consapevole dell'importanza della sfida, ovviamente, è lo stesso Brambilla, che ne ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Per la classifica che si è venuta a creare nel corso delle giornate, quella contro la Cavese è una gara di fondamentale importanza per noi, ma anche per loro. Dovremo interpretarla come una partita che ci potrà dare i play-off. Vincendo, infatti, saremmo aritmeticamente qualificati alla fase finale del campionato. Dovremo mettere ancora più qualità in campo, ma soprattutto dal punto di vista mentale dovremo affrontarla con la giusta determinazione perché non sarà decisiva in quanto ce ne sarà un’altra, quella in trasferta contro il Messina, ma sarà davvero molto importante".Per la sfida di oggi a Biella, Brambilla avrà con sé anche il talento montenegrino, oltre a Christos Papadopoulos che non era stato convocato nelle ultime due partite. Ecco la lista completa dei convocati.