Prima partita stagionale per la Juventus Next Gen, in programma oggi pomeriggio alle 17.30 al Moccagatta di Alessandria contro il Trento, valida per la prima giornata del gruppo A di Serie C. Ecco la lista dei convocati di mister Brambilla, assente Compagnon:3 Stramaccioni5 Nzouango Bikien7 Sekulov8 Zuelli9 Da Graca11 Cudrig12 Raina13 Poli14 Mulazzi16 Iling-Junior17 Bonetti19 Cotter20 Iocolano21 Lipari22 Daffara24 Palumbo26 Barbieri27 Besaggio28 Barrenechea30 Sersanti31 Pecorino32 Turicchia33 Citi55 Senko