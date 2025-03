Juventus Next Gen, i convocati per il Sorrento: ancora Adzic, torna Gil Puche

AFP via Getty Images

La Juventus Next Gen si prepara per la trasferta contro il Sorrento. I ragazzi di Brambilla vogliono ritrovare la vittoria dopo due stop consecutivi con. Una gara dunque molto importante per la Juve, che può e deve sfruttare la nuova classifica del girone C di Serie C.Dopo l'esclusione del Taranto, infatti, si è aggiunta anche quella della Turris. I bianconeri ora si trovano a quota 32 punti a pari merito con il Trapani , ma grazie a una migliore differenza reti sono al decimo posto,Sarà dunque necessario tornare presto a vincere per mantenere il piazzamento playoff nelle partite rimanenti.

Sorrento-Juventus Next Gen, i convocati

3 Afena Gyan

5 Macca

6 Comenencia

9 Mancini

11 Cudrig

13 Poli

23 Scaglia F.

24 Citi

25 Scaglia S.

26 Gil Puche

27 Cat Berro

28 Owusu

30 Daffara

31 Puczka

33 Perotti

34 Turco

40 Villa

44 Deme

45 Adzic

46 Turicchia

73 Faticanti

74 Papadopoulos

79 Semedo

99 Pietrelli

Brambilla potrà contare ancora una volta su, mentre tra i convocati torna anche, rimasto fuori con l'Altamura per somma di ammonizioni.