La sfida tra Juventus Next Gen e Lucchese è l'ennesima occasione per la squadra di giovani talenti bianconeri di proseguire nella striscia positiva di risultati raccolta nelle ultime settimane.Il fischio d'inizio è fissato per oggi – domenica 18 febbraio 2024 – alle ore 20:45.Di seguito la lista dei convocati diramata da Massimo Brambilla in vista del match del "Giuseppe Moccagatta" contro la formazione toscana.I CONVOCATI2 Savona3 Stramaccioni4 De Jesus Gomes5 Muharemovic7 Hasa9 Cerri15 Comenencia17 Guerra19 Rouhi21 Palumbo24 Savio25 Scaglia26 Damiani29 Salifou30 Daffara31 Stivanello32 Turicchia33 Perotti35 Fuscaldo36 Anghelé41 Bonetti44 Sekulov50 Da Graca