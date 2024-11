4 Pedro Felipe

5 Macca

6 Comenencia

7 Mulazzi

10 Anghelè

11 Cudrig

12 Radu

15 Savio

16 Amaradio

17 Guerra

20 Da Graca

21 Palumbo

23 Scaglia F.

24 Citi

26 Gil Puche

28 Owusu

29 Marcu

30 Daffara

31 Puczka

34 Turco

37 Vacca

42 Peeters

73 Faticanti

74 Papadopoulos

79 Semedo

Latorna in campo dopo la pausa e sarà la prima partita di Massimo Brambilla nella sua seconda avventura in bianconero. Il tecnico ha preso il posto di Paolo Montero per provare a risollevare la squadra dopo l'inizio di stagione molto difficile. La Juve affronta in trasferta il Crotone, match in programma alle 12:30. Ecco la lista dei convocati, presente Gil Puche, fuori Afena-Gyan, Simone Scaglia, Poli, Stivanello, Ledonne e Mancini.