Juventus Next Gen, i convocati

1 Garofani

2 Savona

3 Stramaccioni

4 Pedro Felipe

5 Muharemovic

7 Hasa

8 Nonge Boende

9 Cerri

11 Mbangula Tshifunda

14 Mulazzi

15 Comenencia

17 Guerra

19 Rouhi

21 Palumbo

25 Scaglia

26 Damiani

29 Salifou

30 Daffara

32 Turicchia

33 Perotti

36 Anghelè

41 Bonetti

44 Sekulov

La Juventus Next Gen torna in campo quest'oggi. I ragazzi di Massimo Brambilla sfideranno il Pineto, gara valida per la 36esima giornata di campionato. Ci sono alcuni rientri importanti per i bianconeri; tornano a disposizione Guerra, Muharemovic e Comenencia. Brambilla dovrà invece fare a meno di Stivanello (infortunio muscolare) e Iocolano. Di seguito la lista dei convocati.