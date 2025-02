Juventus Next Gen-Giugliano 0-0, PAGELLE: Adzic, croce e delizia. Afena dentro troppo tardi?

AFP via Getty Images

- Le mani anche su questo pareggio: il tiro di Njambé è una sassata, e lui la respinge. In generale è solido, attento, costante.Siamo alle solite: può dare nettamente di più, e può farlo certamente con maggiore qualità. La Juve fatica tanto a creare con lui.Super nelle letture difensive, altrettanto super nell'andare a supportare la manovra offensiva. Ha dato un salto di qualità, quasi inaspettato.- Alla fine il Giugliano scappa e crea solo così: sulla corsa dei propri attaccanti. Non soffre, anzi: tiene proprio bene.

Coppia che porta a casa punti no, non si cambia. Lo spagnolo si è calato perfettamente nella parte e porta a casa un'altra buona prova.Meno continuo di altre volte, spreca un paio di chance che avrebbero potuto dare un altro colore alla squadra.Dalle invenzioni agli sciupi, quasi clamorosi. Il montenegrino è spesso specchio della squadra: quando tutto funziona, è perfetto; al contrario, fatica a tenere il ritmo. Che peccato, quel destro sulla traversa.Sì, bene, soprattutto perché di sostanza. Faticanti è alle prese col doppio ruolo: impostazione e schermo. Ne esce pulito.Da una parte le grandi occasioni, create quasi da solo. Dall'altra, ecco, il fatto che non le concretizzi. Partita a metà. Ma che colpi.Prova a dare ordine nel finale caotico.Manca l'appuntamento con il gol e non basta la solita partita di sacrificio per cambiargli la prospettiva.Alla fine, è il più pericoloso dei suoi. Lotta, combatte, supera sempre l'uomo. E per il sacrificio, poi… Sembra un altro giocatore, ormai da un po'.Poca roba, poca verve, ha quella palla sul tacco che deve solo spingere in porta. Nada.Entra e spacca immediatamente la gara. Poi si spegne, un po' come i compagni, un po' perché non ha più palloni da giocare.Tredicesimo risultato utile di fila, ma adesso sono tre pari in quattro partite. Va bene non perdere, occhio che non diventi encefalogramma piatto da qui in avanti.