Brambilla convoca di nuovo Adzic: giocherà ancora con la Next Gen

AFP via Getty Images

Vasilije Adzic giocherà ancora con la Juventus Next Gen. Il montenegrino è stato infatti convocato per la partita contro il Giugliano, che sarà la terza consecutiva per lui con l'under 23. La gestione di Adzic è senza dubbio, infatti ci sono state diverse occasioni in cui è passato dalla prima squadra alla Next Gen, con un unico obiettivo: crescere sopratutto in ottica futura.Il classe 2006 ha anche esordito e raccolto qualche partita con, che gli ha concesso qualche minuto in alcune occasioni, ma ha ribadito che deve costruire un percorso nel tempo. Proprio per questo Adzic sta continuando a crescere anche grazie alla Next Gen, con cui sta dimostrando in maniera chiara

Juventus Next Gen, terza partita consecutiva per Adzic

1 Garofani

3 Afena-Gyan

5 Macca

6 Comenencia

9 Mancini

11 Cudrig

13 Poli

17 Guerra

23 Scaglia F.

24 Citi

26 Gil Puche

27 Cat Berro

28 Owusu

30 Daffara

31 Puczka

33 Perotti

34 Turco

45 Adzic

46 Turicchia

73 Faticanti

74 Papadopoulos

79 Silva Semedo

99 Pietrelli

I numeri della stagione di Adzic

Partite giocate: 8 (3 Serie A, 3 Serie C, 1 Coppa Italia, 1 Champions League)

Minuti giocati: 255

Goal: 1

Assist: 1

Come anticipato, per Adzic sarà la terza gara consecutiva con la Juventus Next Gen, ed è una situazione che può far bene a tutti. Per primo proprio al classe 2006,, grazie al gruppo e alle sue giocate, ma anche grazie a. Ed è proprio l'allenatore bianconero che riesce a sfruttare bene la situazione di Adzic.Brambilla ha infatti schierato il montenegrino titolare sia contro ilche contro il, e la sua scelta ha ripagato. Contro i giallorossi ha segnato un goal che ha mostrato tutto il suo talento, e ha fornito un assist. La scorsa settimana, anche senza segnare, è stato fondamentale per trovare l'ennesimo risultato utile consecutivo, segnale di come Adzic si sia ambientato bene anche con la Next Gen, e stia crescendo sotto diversi aspetti.Juventus Next Gen-Giugliano, i convocati