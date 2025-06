Juventus Next Gen, già in 5 verso l'addio: di chi si tratta

Juventus Next Gen: chi andrà via

Anche laè pronta a ripartire in vista della nuova stagione, dopo aver chiuso l'ultima al secondo turno dei Playoff contro il Crotone. In panchina ci sarà ancora mister Massimo Brambilla, artefice di un lavoro straordinario da quando è subentrato a Paolo Montero, in pieno autunno. In attesa del ritorno di squadra e staff a Vinovo, si parla già di alcuni giocatori che sembrano destinati a lasciare i bianconeri.Stando a TMW, nonostante le trenta presenze e i sei goal siglati non rimarrà, che rientrerà dunque alla Cremonese. Stesso trattamento spetterà poi a(Sunderland),(Lecce),(Bologna) e(Genoa). La Next Gen, dunque, andrà a caccia di rinforzi sul mercato, oltre che internamente dalla Primavera. Si aspetta di capire, inoltre, in quale girone sarà inserita la Juventus, che per il proprio piazzamento "geografico" dovrà vedersela con l'Atalanta Under 23 e la new entry Inter, dopo la retrocessione ai Playout del Milan Futuro.