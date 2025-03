Juventus Next Gen-Foggia 2-0 LIVE: AMARADIO più AFENA GYAN

Getty Images



La cronaca di Juventus Next Gen-Foggia

La Juventus Next Gen torna in campo a Biella, dove affronta il Foggia nel prossimo turno di campionato di Serie C. Segui il match su IlBiancoNero a partire dalle 17.30.39' - Altra super azione di Turco sulla destra, che scarica su Owusu: para bene De Lucia.31' - GOL DELLA JUVENTUS NEXT GEN. Ed è meritatissimo. Altra giocata di Turco sulla destra, le finte lo portano al cross e Afena-Gyan è puntualissimo di testa. 2-0.27' - Gol annullato a Cudrig per la palla uscita sul fondo dopo un'ottima giocata di Pietrelli (da rivedere); ma la Juve non si arrende: recupera subito palla e attacca con Afena-Gyan. Destro a giro, largo!



Le formazioni ufficiali

20' - Mega occasione per la Next. Sbaglia in uscita De Lucia, in rovesciata Afena trova la porta, ma Felicioli salva sulla linea.15' - Super Tascone e super occasione per il Foggia. Tascone serve Touho sulla corsa, ma a tu per tu con Daffara non riesce a superare il portiere bianconero.9' - GOL DELLA JUVENTUS NEXT GEN. Bianconeri che sbloccano sugli sviluppi di una palla inattiva: destro di Turco, rimpallo che premia Amaradio. E non sbaglia, davanti al portiere. 1-0 per la Juve.1' - Calcio d'inizio.: Daffara; Villa, Scaglia F., Gil Puche; Turco, Owusu, Macca, Cudrig, Pietrelli; Amaradio, Afena-Gyan. A disposizione: Garofani, Scaglia S., Ripani, Mancini, Anghelè, Savio, Citi, Perotti, Biliboc, Ngana, Deme, Quattrocchi, Silva Semedo. Allenatore: Brambilla.: De Lucia, Silvestro, Felicioli, Gala, Marzupio, Tascone, Dutu, Da Riva, Touho, Salines, Emmausso. A disposizione: Perina, De Simone, Camigliano, Zunno, Danzi, Orlando, Brugognone, Pazienza, Kiyine. Allenatore: Zauri.