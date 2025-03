Juventus Next Gen-Foggia 2-0, PAGELLE: Afena-Gyan si carica tutti sulle spalle. Pietrelli, peccato

- Eccoci qui, al vero uomo che ha fatto la differenza. A prescindere dal clean sheet, è l'importanza delle parate e i momenti in cui le sfodera. Fondamentale.Questa vita da braccetto gli sta bene, alla fine non commette grosse ingenuità. E a volte se la cava di esperienza.- Ha alzato il livello e la Juve ne ha beneficiato totalmente. Ha concretamente migliorato la difesa e ha davvero avuto un riflesso nei risultati.Considerata la giovane età, le sue prestazioni valgono doppio. E' il giocatore più cresciuto della stagione.

La qualità della corsa, oltre alla quantità, e quest'ultima non era nemmeno messa in discussione. Grandissime percussioni. E utilissime.Da metronomo e comunque con il pieno di responsabilità: fa girare serenamente una bella Juve.Scelto dal primo minuto, dà sostanza al centrocampo ma quel giallo pesa. E infatti Brambilla ripesca Perotti. (dal 60'A volte tenta di strafare: è inutile)Sul gol si può discutere, sul gesto tecnico certamente no. Si piazza a sinistra ed è fondamentale per Brambilla: nella doppia fase è diventato uomo in più. (dall'84'Altra prestazione di livello assoluto, tra dribbling e scelte giuste. Si è caricato sempre questa squadra sulle spalle. Ma il rigore è un'occasione clamorosamente sprecata. E clamorosamente sbagliata.A volte sembra davvero di un'altra categoria: lo confermano le sue falcate, il fatto che vada proprio al doppio degli altri.La sua partita termina coi crampi e come sempre non c'è tanto da chiedersi sulla sua prestazione: ha dato tutto, e tutto bene. (dall'84'Grande prestazione, grande vittoria e... ora è bello pure il futuro. Treno playoff agganciato. E la sua Juve è una mina vagante.