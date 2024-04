JUVENTUS NEXT GEN-FERMANA, DOVE VEDERLA

DaDomenica 21 aprile alle ore 16:30 la Juventus Next Gen ospiterà la Fermana allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. I giovani bianconeri sono reduci dalla vittoria sul campo del Pineto dello scorso fine settimana che è valsa la matematica qualificazione ai playoff con due turni d’anticipo.La sfida tra Juventus Next Gen e Fermana, valida per la 37ª giornata del Campionato Serie C - Girone B, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.