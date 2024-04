Serie C NOW - Girone B - 37a giornataStadio Giuseppe Moccagatta - AlessandriaMarcatori: 15' pt Guerra (J), 44' pt Sorrentino (F), 35' st Nonge (J).Juventus Next Gen: Daffara, Savona, Pedro Felipe, Muharemovic (cap.), Hasa (44' st Palumbo), Nonge (44' st Mbangula), Guerra, Rouhi, Damiani, Turicchia (10' pt Mulazzi), Sekulov (38' st Salifou). A disposizione: Garofani, Scaglia, Stramaccioni, Cerri, Comenencia, Perotti, Bassino, Bonetti.Allenatore: Massimo Brambilla.Fermana: Borghetto, Spedalieri, Fort, Scorza, Sorrentino (32' st Marcandella), Paponi (1' st Petrungaro), Heinz (26' st Eleuteri), Giandonato (cap.)(26' st Giovinco), Misuraca, Niang (32' st Gianelli) Carosso. A disposizione: Furlanetto, Cicero, Pistolesi, Bonfigli, Condello, Malaccari, De Santis, Locanto.Allenatore: Andrea Mosconi.Arbitro: Enrico Gigliotti di Cosenza (Assistenti: Veronica Martinelli di Seregno, Manfredi Scribani di Agrigento. IV Ufficiale: Benito Saccà di Messina).Ammoniti: 25' pt Carosso (F), 28' st Fort (F), 44' st Scorza (F).Espulso: 14' st Guerra (J).