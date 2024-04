Nella partita valida per la 37ª giornata di campionato, laha conquistato una vittoria preziosa nell'ultima gara casalinga, superando lacon il punteggio di 2-1. La Juventus ha preso il comando del match grazie alla rete iniziale di Guerra, resistendo poi al pareggio degli ospiti e trovando il gol decisivo con una prodezza di Nonge al minuto 80, nonostante fossero in inferiorità numerica.Questi tre punti portano la Juventus Next Gen al sesto posto in classifica con 54 punti, eguagliando il record di punti all-time per una squadra bianconera in Serie C. La squadra ha ancora una partita da disputare prima dell'inizio dei playoff, e la vittoria di oggi ha dato loro un importante slancio di fiducia e determinazione.