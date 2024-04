Juve Next Gen-Entella LIVE: la cronaca in diretta

Juve Next Gen-Entella, le formazioni ufficiali

Juve Next Gen-Entella, dove vederla in tv e streaming

Juventus Next Gen-Entella, i convocati di Brambilla

2 Savona

3 Stramaccioni

4 Pedro Felipe

7 Hasa

8 Nonge Boende

9 Cerri

14 Mulazzi

15 Comenencia

17 Guerra

19 Rouhi

20 Iocolano

21 Palumbo

23 Mancini

25 Scaglia

26 Damiani

29 Salifou

30 Daffara

31 Stivanello

32 Turicchia

33 Perotti

35 Fuscaldo

36 Anghelè

41 Bonetti

44 Sekulov

Inaugura il mese d'aprile lache, questo pomeriggio, scende in campo per affrontare laper il recupero della 33ª giornata di campionato. Dopo la vittoria contro l', l'obiettivo dei ragazzi di mister Brambilla é continuare a vincere per consolidare la posizione in classifica che varrebbe un posto ai playoff.A partire dalle 14:30in attesaLa sfida tra Juventus Next Gen e Virtus Entella, valida per la 33ª giornata del Campionato Serie C - Girone B, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.