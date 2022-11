Lascenderà in campo domani alle ore 19.30 in Coppa Italia di Serie C per affrontare ilin trasferta. L'AIA ha reso noto il fischietto del match.Gli assistenti arbitrali saranno Francesco Romano di Isernia e Francesco Picciche’ di Trapani. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Edoardo Gianquinto di Parma.