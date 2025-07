Juventus Next Gen, è fatta per il nuovo portiere: di chi si tratta

Chi è Stefano Mangiapoco

Come confermato da Tuttosport, saràil nuovo portiere della. Il club bianconero ha prelevato il promettente classe 2004 dalla, dove si era messo in mostra come uno degli estremi difensori più talentuosi della terza serie.Grandi parate e tredici clean sheet stagionali per lui, che sono valsi l’interesse di diversi club di Serie B e Lega Pro, ma a spuntarla è stata appunto la Vecchia Signora grazie a un blitz del ds dell’Under 23 Claudio Chiellini, un mese e mezzo fa alla vigilia di Ternana-Giana. Nei prossimi giorni la firma di Mangiapoco sul contratto fino al 2028 con opzione per le stagioni successive.

Come ha convinto la Juventus

A colpire la Juve - scrive TS - la grande reattività tra i pali del portiere cresciuto nelle giovanili del Pontisola, come confermato anche dal vice presidente della Giana Erminio, Cesare Albè: "Stefano ha tutto per arrivare nelle categorie più importanti nel giro di un paio di anni".