Juventus Next Gen, due giocatori a fine contratto: di chi si tratta

Juventus Next Gen, i giocatori a fine contratto

Non solo Mattia De Sciglio (a cui, per restare in tema di addii, si aggiunge ufficialmente anche Renato Veiga). In questo lunedì 30 giugno, che ogni anno rappresenta una data spartiacque per le società calcistiche segnando la chiusura della stagione sportiva in corso e l'inizio ufficiale di quella successiva, ci sono altri due giocatori in scadenza di contratto con la Juventus , entrambi reduci da un'esperienza con laSi tratta di. Il primo, difensore centrale classe 1989 e pilastro per lungo tempo della seconda squadra bianconera, ha collezionato appena cinque presenze (per 107 minuti totali) nella stagione appena conclusa, dopo un lungo stop dovuto alla rottura del legamento crociato e altri problemi fisici che per diversi mesi non gli hanno consentito di mettersi a disposizione della squadra. Il secondo, che gioca nello stesso ruolo ma ha 22 anni, ha invece accumulato 15 gettoni complessivi, per 1.062 minuti. Resta da capire dove e come proseguirà la loro carriera, che nel caso di Poli potrebbe anche essere vicina a una naturale conclusione.