Ladi misterè pronta per giocarsi i playoff. I bianconeri scenderanno in campo martedì 7 maggio alle ore 20.30 e ospiterannoallo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Si tratta della prima volta ai playoff per i ragazzi di Brambilla. Sarà il signor Gabriele Sacchi di Macerata a dirigere la sfidaIl match sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go. Ricordiamo che la gara è secca, chi perde lascerà i playoff per poi riprovarci nella prossima stagione di Serie C.