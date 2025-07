Juventus, UFFICIALE: la Next Gen lascia Biella, ecco dove giocherà

La Juventus Next Gen torna ad Alessandria

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, annuncia una novità legata alla Next Gen. Di seguito il comunicato.È ufficiale: ladisputerà le proprie partite casalinghe allonella stagione 2025/26.Dopo un’annata, quella da poco terminata, trascorsa a Biella, la seconda squadra bianconera tornerà a giocare ad Alessandria in un impianto che ha già rappresentato un punto di riferimento in passato, contribuendo alla crescita del progetto e alla valorizzazione di tanti giovani talenti.

La struttura dello stadio “Moccagatta” ha ospitato infatti la Juventus Next Gen sin dalla sua nascita - ai tempi Juventus Under 23 - nell’estate del 2018 accompagnando la squadra per sei stagioni consecutive prima del trasferimento a Biella dall’agosto 2024.Un ambiente ideale per affrontare al meglio campionato e Coppa Italia Serie C: lo stadio “Giuseppe Moccagatta” torna dunque a essere la casa della Juventus Next Gen.