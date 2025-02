Juventus Next Gen, Daffara raggiante: 'Oggi si è vista una grande squadra'

, portiere della, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo la bella vittoria interna contro il Benevento, griffata dai goal di Simone Guerra e Vasilije Adzic. Di seguito le sue dichiarazioni:"Una vittoria che ci dà fiducia e nello spogliatoio abbiamo sottolineato che non è solo questo risultato a segnare il nostro campionato: c’è stata sicuramente una svolta da parte nostra, in tanti hanno capito come affrontare questa categoria. Oggi si è vista una grande squadra, compatta e unita. L’importante per un portiere come me è avere continuità, quello fa la differenza: le belle parate di oggi sono state anche fortunate, sono contento. Essere il “quarto” portiere della prima squadra mi rende orgoglioso, soprattutto in una società così importante e nella quale sono cresciuto da più di dieci anni. Per me è un onore, sono orgoglioso."