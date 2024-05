Da Juventus.com:«Sulla parata poco dopo il nostro gol del vantaggio ho avuto un ottimo riflesso per fortuna, poi ci sono stati un altro paio di interventi importanti da parte mia. Come tutto il resto della squadra e giocando con continuità, sono riuscito a crescere in questi ultimi mesi: l’esperienza rende più sicuri e aumenta anche l’intesa del gruppo, crei un legame partita dopo partita che permette di migliorare. Senza Poli sentiamo un po’ il vuoto in difesa, ci manca uno dei pilastri, ma il suo infortunio ci ha uniti ancora di più nelle difficoltà. Giocare su un campo bagnato sotto la pioggia rende sicuramente più difficile parare, ma il segreto è fare solo interventi di cui sei sicuro, perché ogni rischio in condizioni del genere puoi pagarlo caro. Sto diventando sempre più tranquillo con il passare del tempo: da piccolo ero ansioso, ma l’esperienza aiuta ad acquisire certezze. Ci sta la giusta tensione, ma cerco di mantenere tranquillità. Andiamo avanti perché ci divertiamo, facciamo le cose fatte bene, ma il fatto che riusciamo a divertirci ci stimola a puntare sempre alla vittoria: la sensazione nello spogliatoio post partita era piacevole, ci guardavamo in faccia e capivamo che stiamo facendo le cose nel modo giusto».