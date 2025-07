Juventus Next Gen, Daffara ai saluti: ecco dove andrà

Daffara lascia la Juventus

La Juventus è ormai pronta a ufficializzare come nuovo portiere della Next Gen, classe 2004 reduce da un'ottima stagione in Serie C con la Giana Erminio. Il 21enne prenderà il posto di, che a sua volta inizierà a breve un'altra avventura dopo la trasferta in terra americana con i bianconeri per il Mondiale per Club, in cui di fatto ha sostituito l'infortunato Mattia Perin: come scrive Tuttosport, il classe 2005 andrà in prestito all', neo promossa in Serie B.Un'occasione preziosa per lui, che avrà modo di calarsi in un contesto più ambizioso e probante, dopo l’eccellente stagione in Lega Pro. Restano da definire gli ultimi dettagli, con l’annuncio ufficiale da parte del club bianconero che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, credibilmente insieme a quello dell'ingaggio di Mangiapoco che invece avverrà a titolo definitivo.