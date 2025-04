Juventus Next Gen-Crotone 4-1, LE PAGELLE: Adzic dominante, Pietrelli inarrestabile

AFP via Getty Images

Juventus Next Gen-Crotone, le pagelle

Seconda vittoria consecutiva per lache, dopo il 2-1 rifilato al Foggia, vince ancora davanti al proprio pubblico, piegando 4-1 il, attuale quarta forza del campionato. Una vittoria che proietta provvisoriamente i bianconeri in zona playoff, in attesa dei risultati di Giugliano e Cavese. Di seguito le pagelle dei bianconeri dopo la preziosa vittoria di Biella.Di grandi interventi, a onore del vero, non ne deve compiere. Il Crotone spinge molto soprattutto nella prima parte di gara ma ne esce indenne. Salvato dal palo nella ripresa, nulla può sul diagonale di Gomez.

Sempre sul pezzo. Galleggia serenamente sulla linea della sufficienza.Il capitano gestisce ogni momento della gara con grande personalità, peccato per il clean sheet sfumato nel finale.Il giallo sul groppone non influenza la sua prova: soglia d'attenzione altissima, specialmente quando il Crotone preme (80'Inscena una prova intrisa di ordine e attenzione. Non perde mai la bussola (73'Si prende la responsabilità di calciare il rigore dell'1-0: 'cucchiaio' che manda fuori giri D'Alterio e sblocca la partita. Il classe 2006 apre e sempre lui la chiude: il suo piazzato in buca d'angolo vale il 3-0. Prima doppietta in C.Novanta minuti per lui dal discreto apporto. Tanto lavoro oscuro (80'Svaria con grande generosità su tutto il fronte offensivo D'Alterio gli nega la gioia personale, ma è lui ad apparecchiare il pallone buono per il 2-0 di PietrelliQualità al potere: si procura il rigore dell'1-0 con una strepitosa azione personale, poi arma il mancino e la infila all'angolino. Dominante. (89'Viaggia a corrente alternata, senza effetti speciali (73': torna in campo e lascia il segno trasformando il rigore del definitivo 4-1)Avvia l'azione del 2-0 e ad inizio ripresa 'provoca' l'espulsione di Armini che spegne ogni speranza ospite. Pericoloso quando parte in campo aperto.