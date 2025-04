Juventus Next Gen-Crotone LIVE 0-0: calcio di rigore per i bianconeri, steso Petrelli dopo un'azione super

Getty Images

La cronaca LIVE

20' - Risponde il Crotone con l'inserimento di Murano, ma la tempestiva uscita di Daffara salva tutto

18' - Next Gen vicina al goal: Adzic innesca Cudrig, la cui conclusione esalta i riflessi di D'Alterio

15' - Scollinato il primo quarto d'ora di gioco: dopo un ottimo avvio del Crotone, la Juve Next Gen sembra aver preso le misure

10' - Primo squillo della Juve: destro di Afena-Gyan, D'Alterio blocca senza patemi

7' - Crotone vicino al gol! Girata di Tumminello, deviata, che esce di pochissimo

6' - Continua a spingere il Crotone, sugli sviluppi dell'ennesimo corner conquistato: il tentativo acrobatico di Stronati finisce alto

4' - Rischia la Juventus Next Gen! Rinvio difettoso di Daffara che serve Ricci, il cui tentativo in pallonetto, per sorprendere il portiere bianconero, si spegne a lato di poco

3' Spinge il Crotone: primo corner per gli ospiti, ma la Juve allontana la minaccia

1' - E' iniziata Juventus Next Gen-Crotone, primo pallone toccato dai bianconeri



Le formazioni ufficiali di Juventus Next Gen-Crotone



Juventus Next Gen

Daffara

Afena-Gyan

Macca

Cudrig

Amaradio

Scaglia F.

Gil Puche

Turco

Adzic

Turicchia

Pietrelli

Crotone

D'Alterio

Cargnelutti

Stronati

Vitale

Murano

Armini

Gallo

Ricci

Groppelli

Rispoli

Tumminello

Sfida cruciale per lache, dopo la vittoria interna contro il Foggia, scende in campo con il favore del pubblico anche in occasione della gara contro il, valevole per la 35esima giornata della regular season di. I bianconeri, attualmente undicesimi con 38 punti - alla pari col Giugliano - cercano punti pesanti in chiave qualificazione ai playoff. A Biella, però, arriva il Crotone, quarto in classifica, nonché una delle squadre maggiormente quotate di tutto il campionato.