La Juventus Next Gen di Massimoscenderà in campo questa sera contro l'Arezzo. Il tecnico ha diramato l'elenco ufficiale dei convocati per la sfida in programma questa sera alle 20.30 e con un valore importante. Di seguito le scelte:2 Savona3 Stramaccioni4 Pedro Felipe5 Muharemovic7 Hasa8 Nonge Boende9 Cerri11 Mbangula Tshifunda14 Mulazzi15 Comenencia19 Rouhi20 Iocolano21 Palumbo23 Mancini25 Scaglia26 Damiani29 Salifou30 Daffara33 Perotti35 Fuscaldo36 Anghelé41 Bonetti44 Sekulov50 Da Graca