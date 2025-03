Juventus Next Gen, contro l'Avellino torna Adzic

AFP via Getty Images

La, reduce da un periodo straordinario con tredici risultati utili consecutivi, torna in campo oggi, domenica 2 marzo 2025, per affrontare l’Avellino in trasferta. La sfida, in programma alle ore 12:30, rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Massimo Brambilla, che punta a proseguire la striscia positiva e consolidare la propria posizione in classifica.Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati per il match, tra cui spicca il rientro di Vasilije, elemento chiave della rosa. Il giovane talento torna a disposizione dopo l'ultima convocazione in prima squdra e potrebbe dare un contributo prezioso alla squadra.

Juve Next Gen, i convocati

1 Garofani

3 Afena-Gyan

5 Macca

6 Comenencia

11 Cudrig

13 Poli

17 Guerra

23 Scaglia F.

24 Citi

26 Gil Puche

27 Cat Berro

28 Owusu

30 Daffara

33 Perotti

34 Turco

45 Adzic

46 Turicchia

73 Faticanti

74 Papadopoulos

79 Silva Semedo

99 Pietrelli

Con un Avellino motivato e desideroso di fermare la corsa bianconera, la Juventus Next Gen dovrà mettere in campo determinazione e qualità per continuare a sorprendere in questa stagione. L’appuntamento è fissato: i bianconeri sono pronti alla battaglia.