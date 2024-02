Una vittoria storica, quella di ieri contro il Sestri Levante, per la, che sembra essersi lasciata alle spalle le difficoltà di inizio stagione e ora è in piena zona Playoff all'ottavo posto in classifica. Mai nella sua ancor breve presenza in Serie C, infatti, la Seconda squadra bianconera aveva ottenuto un filotto diin campionato. Inoltre la formazione attualmente guidata da mister Massimo Brambilla è imbattuta da ben nove gare di fila, una striscia che si auspica possa allungarsi ulteriormente con il match di domenica contro la Lucchese.