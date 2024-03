COMENENCIA SU TWITCH, LE PAROLE

Livanoha parlato sul canale Twitch della Juventus. Le sue parole:“Daffara è veramente una brava persona, un bravo ragazzo. Soprattutto ha dei buoni riflessi e questo non è così comune in un portiere”.“Sto provando ad imparare l’italiano, da poco. Per ora so dire pizza, grazie, prego, destro, sinistro e qualche altra parola”.“Ora stiamo bene. Ad inizio stagione dovevamo conoscerci, molti giocatori erano nuovi. Alcuni salivano dalla Primavera. Per conoscerci dovevamo giocare insieme, ora le cose vanno meglio, ci conosciamo e giochiamo meglio insieme. Riusciamo anche a segnare meglio”.“Playoff? Ci crediamo. Vogliamo vincere sempre, ogni partita. Penso che alla fine della stagione possiamo arrivare nelle prime sei o sette”.“Ora sto bene, ho un po’ di male all’aduttore ma non è niente di grave. Vogliamo vincere ogni gara fino alla fine della stagione”.“Giocare allo Stadium con la Next Gen? Mi piacerebbe moltissimo. Non so quantificare quanto ma davvero tanto”.“Chiamata della Juventus? Una sorpresa per me. Una settimana prima di andare alla Juventus, è stato cosi rapido per me, non me lo aspettavo proprio. Ero veramente veramente felice, so cosa posso fare, loro credono in me”.“Cos’ho portato alla Juve? Più tiki taka. I giocatori ora mi conoscono, uno contro uno, uno due. Gli spostamenti per andare a fare gol e vincere, sono competitivo, lo ripeto”.“Dove mi trovo meglio in campo? Dipende. In Olanda giocavo nei quattro dietro, se si gioca con il quinto a me piace per lo spazio in campo. Penso che il mio posto sia il centrocampo, ma anche dietro mi piace”.“Meglio segnare un gol o fare un assist? Segnare, assolutamente”.“I miei idoli sono Ronaldinho e Pogba, ma anche Kante per mentalità. Messi anche lo ammiro molto”.