Comenencia al BN: 'Faremo il nostro meglio per andare in Serie B. Juventus è orgoglio e famiglia'

L'intervista

Il ritorno in piena notte dama no, una notte insonne non confonde dimensione onirica e realtà. Troppo concreta quella vittoria per 5-1 al primo turno dei playoff, troppo grande l'emozione dellache, in questa stagione, ha compiuto una sorta di "miracolo".E no, non sono parole nostre. Citiamo Livanoche abbiamo avuto la fortuna di intervistare dopo l'impresa di. E allora, parola a uno dei grandi protagonisti.Sì, dopo la grande vittoria tutti erano felici naturalmente. Tutti urlavano e andiamo al prossimo turno. Ma dobbiamo restare concentrati e motivarci per la prossima partita. Ora ci stiamo preparando per la prossima partita contro il Crotone Non lo so ancora ma spero il più lontano possibile. Cercheremo di fare il nostro meglio per andare in Serie B.Non lo sapevo ma poi il mio agente e mio padre mi hanno chiamato e mi hanno detto che la Juventus era interessata ed ero come scioccato perché è un grande club in Europa, è stato molto bello. Non vedevo l’ora di giocare con questa bellissima maglietta. Ora sono qui e sono ancora felice.Juventus significa orgoglio. Juventus significa credere e per me è come una famiglia. Tutti mi hanno aiutato quando sono arrivato perché non sapevo niente. E' stato dall'inizio e è ancora così.La cultura mi ha colpito molto. È molto diversa dall'Olanda. Come si vive qui. Il calcio è molto diverso. Tutti conoscono il calcio italiano è difficile, tattico.Sì, mi piace molto. Mi piace molto il cibo.La pasta con i gamberi.La mia sfida è essere il migliore per andare in prima squadra. Mi sto ancora allenando per questo. Faccio il mio meglio per andare in prima squadra.Penso che il segreto sia lo stesso dell’anno scorso. Quello che mister Brambilla ha fatto è stato eccellente come l'anno scorso. Era il mio allenatore. E' tornato con le stesse tattiche. Sapevo già cosa voleva da me.Quando è tornato abbiamo parlato. E' come se credessimo uno nell’altro. Non si aspettava altro da me che non fare il mio meglio e continuo a fare ciò che devo fare.Il momento più difficile è stato all'inizio della stagione. Abbiamo perso quasi tutte le partite. Ma dopo questo è stato quasi un miracolo. Le abbiamo vinte quasi tutte. Siamo motivati e non ci siamo mai arresi, questo è l’importante. Crederci, crederci!Il livello della Serie C è alto, è forte. Il girone C è differente, credo sia più ruvido. Ma è bello avere questa esperienza.Sì, con i voli ovviamente ti stanchi ogni volta; torni tardi o ti devi svegliare presto la mattina. Per il recupero parliamo con il fisioterapista, poi si fanno i massaggi. Ci si aiuta uno con l’altro e poi pronti a giocare. Andiamo in acqua fredda. In palestra dove si lavora sulla muscolatura. Questo è quello che fanno i grandi sportivi.Cambia perché porto me stesso ad un livello più alto. Chi mi ha impressionato? McKennie che è anche un buon amico, è simpatico. E poi i miei vecchi compagni: Mbangula, Rouhi, mi ha impressionato il livello che hanno raggiunto.Questa stagione sono stato un po' sotto il mio livello. Penso che avrei potuto fare meglio. Penso che i miei cross devono essere migliori e negli ultimi 20 metri devo fare di più.I miei idoli sono Messi. Mi piace guardare Messi. Ronaldinho, Marcelo. Carlos Alberto. Mi piacciono questi giocatori, sono tecnicamente forti.Il mio sogno nel cassetto è di giocare nella prima squadra della Juventus. Voglio giocare al livello più alto.Mi piace passare del tempo con la mia famiglia. Andare a giocare a bowling o a mangiare in un ristorante. Andare in città o in un parco. E rilassarmi. Ora vivo con mia madre, se la mia famiglia vuole venire, può venire ogni volta che vuole.Sì, mi piace.Bella domanda. Penso che avrei avviato una mia attività, sempre nel calcio, per allenare altri calciatori. Una scuola di calcio.